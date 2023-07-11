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طلاب كفر الشيخ: امتحان الديناميكا متوسط.. وغرفة العمليات لم ترصد مخالفات

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:54 م
طلاب كفر الشيخ: امتحان الديناميكا متوسط.. وغرفة العمليات لم ترصد مخالفات طلاب ثانوية عامة - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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عبر طلاب امتحانات الثانوية العامة بمحافظة  كفر الشيخ، عن سعادتهم  بسهولة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ويضم عدد من النقاط المخصصة للمتفوقين.

أكد محمد عبدالله محمود، طالب بمدرسة  السلام الثانوية، أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط،  وهناك عدد من الأسئلة لا يجيب عنها إلا المتفوقين للحل، والامتحان يحتاج لوقت أكثر من الساعتين للإجابة عليه.

وقالت مريم محمد عمار، طالبة بمدرسة هشام بركات الثانوية للبنات، أن امتحان به نقاط صعبة، ويحتاج لوقت أكبر، وهو أسهل من امتحان الفيزياء والكيمياء.

وأعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 1874 طالب وطالبة امتحان مادة مادة الديناميكا،ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات، بمتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كل وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الديناميكا، هي إحدى فروع  مادة الرياضيات التطبيقية و مجموع درجاتها 60 درجة، منها مجموع درجاتها 30 درجة للديناميكا ويتضمن الامتحان سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، وتضاف درجة الطالب فيها إلى مادة الاستاتيكا والتي تصل درجتها أيضا إلى 30 درجة وأدى فيها الطلاب الامتحان بواقع سؤالين مقالي تم تخصيص 4 درجات لهما والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، مؤكدة أن إجمالي عدد الأسئلة التي تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة في المادة 70% و30% للمستويات العليا للتفكير، وأشارت إلى أنه سيؤدى امتحان الديناميكا قرابة 98 الف طالبة وطالبة في شعبة علمي رياضة.

 

 

 


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