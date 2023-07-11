ضبط 68 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

شكلت مديرية التموين بالدقهلية ، مجموعة من الحملات يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، حيث قامت الحملات المجمعة بالمديرية (ادارة الرقابة التموينه وادارة الرقابة التجارية) بالتعاون مع الادارات التاليه (اجا ، نبروه ، شربين ،بندرميت غمر ) بتحرير 68 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تم تحرير 47 محضر، 1محضر ادارة مخبز بلدى بدون ترخيص، 1محضر توقف عن الإنتاج، 1محضر مبيعات وهمية بقيمة (2620 رغيف)،2 محضر عدم وجود سجل تفتيش،13 محضرتصرف دقيق بقيمة 189 شيكارة، 14 محضر نقص وزن، 15محضر عدم مطابقة للمواصفات.

وفي مجال الأسواق تم ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير 21 محضر، 4 محاضرعدم إعلان عن الاسعار، 1محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، 1محضر عدم اصدار فواتير. 3 محاضر سلع بدون فواتير،3 محاضر تصرف في سلع تموينية بقيمة ( 17092038 ) بدال تمويني، 2 محضر تجميع سلع تموينية، بدال تمويني، 2 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية (بدال تموينى) ، 3محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر)، 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( بدال تموينى ).

وجاءت المضبوطات بالتحفظ على الآتى(1 طن خل، 1طن زيت طعام، 1طن بهارات متنوعة، 30علبة سجائر، 3 آلاف كيس مكرونة تموينية زنه الكيس 400 جم -226 (زجاجة زيت).

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين