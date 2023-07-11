ضبط عاطل وزوجته سرقا محتويات شقة جارهما فى بنها أثناء سفره للعمل بالخارج

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من ضبط المتهمين بسرقة محتويات شقة سكنية ملك أحد الأطباء، بمنطقة أتريب دائرة قسم شرطة ثان بنها، وذلك بعدما اكتشف السرقة حال عودته وزوجته من السفر للعمل بأحد الدول العربية، حيث تبين أن المتهمين جيران المجني عليه بالسكن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل شقته بمنطقة أتريب دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سرقة بعض محتويات شقة سكنية بمنطقة أتريب دائرة القسم ملك "إسلام م م"، طبيب بشري، 44 سنة، والمسروقات عبارة عن "شاشة تلفاز، وبعض الملابس، وأواني الطهي، وأشياء أخرى"، وذلك عقب عودته من السفر للعمل بأحد الدول العربية.

وكشفت التحريات، أن الشقة مغلقة تمامًا بكالون ولا يوجد ثمة آثار كسر بالباب، ويرجح دخول المتهمين من خلال مفتاح مصطنع، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة جيران المجني عليه، عاطل وزوجته، وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، عن طريق تجربة بعض المفاتيح المصطنعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.