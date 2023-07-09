وزارة الداخلية تضبط 20 قضية مخدرات فى حملات أمنية بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 20 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة 20 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 8161 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.