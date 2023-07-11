اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:49 م
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صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.13% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:48 م
صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.13% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصرية والأجانب، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.163 تريليون جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 17155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 20864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7179 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 5053 نقطة.

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