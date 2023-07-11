البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 17057 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 20757 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 7142 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 3412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 5057 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 5594 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وطاقة عربية، والعبور للاستثمار العقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعبوات الطبية.

كما قررت البورصة، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركتي العبور للاستثمار العقاري، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء على سعر الإقفال اللحظي.

فيما أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (1617) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى: وقف شركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة".

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي طاقة عربية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، عدد 35 ألف سهم، 2245 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 29.3 مليون سهم، 60.6 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية عدد 100 ألف سهم، مليون سهم، 41.3 ألف سهم، 2443 سهم، 99 ألف سهم، 10533 سهم، 5 آلاف سهم، 29.3 مليون سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن إبرام اتفاق بيع لقطعة أرض بمنتجع سهل حشيش-الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بقيمة 4.1 مليون دولار، مع أحد عملاء الشركة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عن توقيع عقد مشاركة في الإيرادات لإنشاء وتطوير وتنمية مشروع سكني سياحي لقطعتي أرض متاخمتين بإجمالي مساحة 440 فدان بالساحل الشمالي مع شركة الصافي للتطوير العقاري وأحد أطرافها المرتبطة، وتتم المشاركة في إجمالي الإيرادات للوحدات السكنية والتجارية للمشروع المزمع إقامته على الأرض بنسبة 27% لمالك الأرض، و73% لشركة سوديك دون حد أدنى، ومن المتوقع أن يحقق المشروع إجمالي تعاقدات مع العملاء بمبلغ حوالي 80 مليار جنيه.