صحة الشرقية توجه بالتشغيل التجريبى لمبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتشغيل التجريبي لمبني العيادات الخارجية ومركز الأسنان الجديد بمستشفى الزقازيق العام، وذلك بعد الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة المبنى المكون من دورين، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويعد إحدى مشروعات القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، والمنفذة بمنحه مقدمة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين و432 ألف جنيه، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية المؤداه للمواطنين بمحافظة الشرقية، والارتقاء بمستوي معيشتهم.

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل بها، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفى، والتي تأتي في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

تفقد وكيل الوزارة العيادات الطبية التخصصية المختلفة بالمبني الجديد، والوقوف على مدى ملائمة جميع الغرف لسهولة تقديم الخدمة وفقاً لكل تخصص، موجهاً بتغيير غرفة أطباء العلاج الطبيعي لمكان آخر مناسب، كما تفقد عيادة الروماتيزم، والعلاج الطبيعي، وعيادة الجلدية والتناسلية والليزر، وتم التأكد من توافر كافة الأجهزة الطبية اللازمة للعمل، وكذلك توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالعيادة الخاصة بها، مؤكداً على أهمية التواصل الفعال بين قسم النساء والتوليد وعيادة تنظيم الأسرة، كما استفسر من الفرق الطبية عن مدى توافر خامات تركيبات الأسنان وخامات الحشو بمعمل التركيبات ومركز طب الأسنان، موجهاً باستبدال الكونتر الخشبي بآخر معدني يسهل جرده وتطهيره، ومتفقدا الصيدلية الخارجي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.