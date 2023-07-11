اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 08:12 م
أكرم القصاص
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"صحة الإسماعيلية" تبدأ استقبال طلبات التقديم فى مدارس التمريض

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 07:33 م
"صحة الإسماعيلية" تبدأ استقبال طلبات التقديم فى مدارس التمريض ممرضات - أرشيفية
الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء عن رابط التقديم في مدارس التمريض 2023 في محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع فتح باب التقديم في المحافظات المختلفة مع إعلان نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات والمدن، لتشمع مدارس المستقبل بنين والمستقبل بنات والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب.
 
وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية إنه تم إتاحة التقديم عبر رابط التقديم في مدارس التمريض 2023 في محافظة الإسماعيلية عبر الرابط https://forms.gle/K9BrWcoX6bW6vksY6
وأضاف حطب، أن التقديم في مدارس التمريض 2023 في محافظة الإسماعيلية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام من أبناء المحافظه للمرحلة الأولى بحد أدني 260 درجة.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن أولوية القبول بالأعلى مجموعاً واجتياز الاختبارات إعتبارا من الأحد 9 يوليو وحتى الأحد 23 يوليو الجارى عبر الرابط المتاح.
 
وتابع حطب أن مدارس التمريض 2023 في محافظة الإسماعيلية تشمل مدرسة التمريض بنات بالمستقبل ومدرسة التمريض بنين بالمستقبل ومدرسة التمريض المشتركه بالتل الكبير ومدرسة التمريض بنات بالقنطرة غرب ومدرسة التمريض بنات بالقنطره شرق، مشيرًا إلى أنه يتم اختيار أكثر الطلاب حصولاً على الدرجات، بدءًا من 260 درجة، وبدء تخفيض الدرجات حال عدم الوصول إلى العدد الكافي لحين الوصول للأعداد الكافية في جميع المدارس.

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