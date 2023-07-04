خدمة طبية مجانية لأكثر من 34 ألف مواطن ضمن مبادرة "100يوم صحة" بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، إن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة "100يوم صحة" بالمحافظة تحت شعار "معاك من أول يوم" تجاوز 34 ألف مواطن من مختلف القرى والنجوع منذ انطلاقها الأحد 25 يونيو، حتى الاثنين 3 يوليو الجاري، موضحًا أن الحملة موجودة في كافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، وذلك استمرارًا لمبادرة "100 يوم صحة" وحرصًا من الدولة على الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح بشارة أن حملة "100 يوم صحة" تؤكد على حرص الدولة على توصيل وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين والوصول بتلك الخدمات إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، مشيدًا بجهود الفِرق والأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة والمشاركة في تنفيذ الحملة والتي قدمت خدماتها على مدار ٩ أيام متتالية داخل قرى ومدن المحافظة، كما شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متنوعة بالمجان في مختلف التخصصات.

كما وجَّه بشارة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون لفرق العمل الطبية والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية المتنقلة، مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهدافها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حملة "100يوم صحة" قدمت خدماتها في صحة المرأة لعدد 4294 سيدة، بالإضافة إلى الكشف على 3394 من الأمراض المزمنة و53 حالة لفحص الأم والجنين هذا إلى جانب مبادرة السمعيات لحديثي الولادة بإجمالي 95 طفل و238 فحص لراغبي الزواج.

كما تم تنظيم 958 قوافل علاجية، وتطعيم 6977 طفلًا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، فضلًا عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

وأشار حطب إلى أن عيادات تنظيم الأسرة قدمت خدماتها إلى 3388 منتفعة، بالإضافة إلى 9497 زيارة منزلية للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتقديم خدمات لعدد 5184 مواطن عن طريق التواصل المجتمعي.

وأكد حطب أن حملة "100 يوم صحة" تشمل الخدمات الوقائية ومراقبة الأغذية حيث تم المرور على 210 منشأة، وفي مجال صحة البيئة، تم المرور على عدد 42 محطة مياه للشرب وتم سحب عينات لمياه الشبكات 112وعدد عينات حمام السباحة 14 وعدد عينات محطات معالجة مياه الصرف الصحي 7عينات.