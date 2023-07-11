اليوم السابع
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رفع 244 حالة إشغال وتحرير محاضر للمخالفين بالدقى استجابة لشكاوى المواطنين

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:14 ص
رفع 244 حالة إشغال وتحرير محاضر للمخالفين بالدقى استجابة لشكاوى المواطنين رفع الإشغالات
كتبت - مرام محمد

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وجه اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع؛ لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهى والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

 

وفي هذا الإطار، شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حملة مكبرة على ميدان طهران من شارع مصدق وكذا شارع التحرير وإيران؛ لرفع كافة إشغالات الكافيهات المخالفة استجابة لشكاوى المواطنين.

 

وأسفرت الحملة عن رفع 244 حالة إشغال مع تحرير محاضر إشغال للطريق العام للمخالفين، وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

 

 


حي الدقي

الجيزة

محافظ الجيزة

اشغالات

تعديات



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