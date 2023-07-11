تحليق 22 رحلة بالون طائر على متنها 350 سائحا غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عودة تحليق الرحلات بعد تعليقها صباح أمس لظروف التقلبات الجوية والرياح الشديدة فجراً، حيث حلقت بسماء البر الغربي 22 رحلة بالون أقلت على متنها 350 سائحا من حول العالم، تحت إشراف اللواء عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ومن جانبه، صرح عبد الرؤوف عبد القادر أحد مسئولى شركات البالون بالأقصر، إنه تستعد الشركات فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

ويضيف عبد الرؤوف عبد القادر لـ"اليوم السابع"، إنه تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.



البالون الطائر فى سماء الأقصر



البالونات خلال تحليقها فى سماء البر الغربي



جانب من تحليق رحلات البالون يومياً بالأقصر



جانب من خروج رحلات البالون بسماء الأقصر



خروج الرحلات من مطار البالون فى البر الغربي







