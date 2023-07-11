اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رصف شارع الثورة ضمن مشروع تطوير قرية محلة أبو على بمركز المحلة.. صور

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 04:32 م
رصف شارع الثورة ضمن مشروع تطوير قرية محلة أبو على بمركز المحلة.. صور جانب من عمليات الرصف
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة علي إستكمال أعمال رصف شارع الثورة و امتدادة الذى سيبلغ تقريباً 1300 متر بقرية محلة أبو على مركز المحلة ضمن مشروع تطوير قرية محلة أبو على الذى يتضمن تغطية مصرف نمرة 5 و تدبيش جسر بحر الملاح و إنشاء رصيف للمشاة بطول 735 متر و إنشاء طريق عبارة عن اتجاهين بعرض 6.6 متر للاتجاه الواحد و إنشاء طريق خدمة بعرض 6 متر و إعادة تأهيل شارع الثورة و امتداده و هو الشارع الرئيسى داخل القرية وعمل أرصفة على جانبى الطريق.
 
ويذكر أن الهدف من المشروع خلق مظهر حضارى وإنشاء كورنيش على بحر الملاح لإيجاد متنفس لاهالى مركز المحلة و تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.
 
 
جانب من عمليات الرصف (6)
جانب من عمليات الرصف

جانب من عمليات الرصف (1)
جانب من عمليات الرصف (1)

جانب من عمليات الرصف (3)
جانب من عمليات الرصف (3)

جانب من عمليات الرصف (2)
جانب من عمليات الرصف (2)

جانب من عمليات الرصف (5)
جانب من عمليات الرصف (5)

جانب من عمليات الرصف (4)
جانب من عمليات الرصف (4)

 


اخبار عاجلة

المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

قرية محلة ابو علي

شارع الثورة بقرية ابو علي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة