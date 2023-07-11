رصف شارع الثورة ضمن مشروع تطوير قرية محلة أبو على بمركز المحلة.. صور

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة علي إستكمال أعمال رصف شارع الثورة و امتدادة الذى سيبلغ تقريباً 1300 متر بقرية محلة أبو على مركز المحلة ضمن مشروع تطوير قرية محلة أبو على الذى يتضمن تغطية مصرف نمرة 5 و تدبيش جسر بحر الملاح و إنشاء رصيف للمشاة بطول 735 متر و إنشاء طريق عبارة عن اتجاهين بعرض 6.6 متر للاتجاه الواحد و إنشاء طريق خدمة بعرض 6 متر و إعادة تأهيل شارع الثورة و امتداده و هو الشارع الرئيسى داخل القرية وعمل أرصفة على جانبى الطريق.
ويذكر أن الهدف من المشروع خلق مظهر حضارى وإنشاء كورنيش على بحر الملاح لإيجاد متنفس لاهالى مركز المحلة و تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.
جانب من عمليات الرصف
جانب من عمليات الرصف (1)
جانب من عمليات الرصف (3)
جانب من عمليات الرصف (2)
جانب من عمليات الرصف (5)
جانب من عمليات الرصف (4)
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