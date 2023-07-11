رصف شارع الثورة ضمن مشروع تطوير قرية محلة أبو على بمركز المحلة.. صور

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة علي إستكمال أعمال رصف شارع الثورة و امتدادة الذى سيبلغ تقريباً 1300 متر بقرية محلة أبو على مركز المحلة ضمن مشروع تطوير قرية محلة أبو على الذى يتضمن تغطية مصرف نمرة 5 و تدبيش جسر بحر الملاح و إنشاء رصيف للمشاة بطول 735 متر و إنشاء طريق عبارة عن اتجاهين بعرض 6.6 متر للاتجاه الواحد و إنشاء طريق خدمة بعرض 6 متر و إعادة تأهيل شارع الثورة و امتداده و هو الشارع الرئيسى داخل القرية وعمل أرصفة على جانبى الطريق.

ويذكر أن الهدف من المشروع خلق مظهر حضارى وإنشاء كورنيش على بحر الملاح لإيجاد متنفس لاهالى مركز المحلة و تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.