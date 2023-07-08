اليوم السابع
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إزالة 9 حالات مخالفات فى بداية المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 بالمحلة

السبت، 08 يوليو 2023 10:48 م
إزالة 9 حالات مخالفات فى بداية المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 بالمحلة إزالة تعدى
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة علي بدء أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بمركز المحلة، بالتنسيق  مع اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مامور مركز المحلة بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية. 
 
وتم تنفيذ إزالة 9 مخالفات اليوم منها 6 حالات تعد على رى بشبيش و2 حالة متغيرات مكانية وحالة تعد على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية للشهيدى. 
 
وتمكنت الحملات من إزالة 6 حالات تعد على أملاك رى بشبيش على مساحة 40 مترا، عبارة عن كبارى خشب ووضع ماسورة ومعدية من الخشب، بالإضافة إلى إزالة حالة واحدة تعد على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالشهيدى، عبارة عن سمل خرسانى على مساحة 21 سهما، وتواصلت الحملات بإزالة حالتين من المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية للشهيدى على مساحة 360 مترا عبارة عن أدوار أول عليا. 
 
وأشار رئيس المدينة، ضرورة تكثيف العمل بالأماكن المستهدفة خلال المرحلة الثالثة، وإزالة كافة أشكال التعديات؛ لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.

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