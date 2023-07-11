وأضاف سوناك -فى تصريحات على متن الطائرة أثناء توجهه إلى ليتوانيا لحضور قمة حلف الناتو التي ستعقد هناك- أنه من المهم إعادة التأكيد على الالتزام بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو في النهاية، مشيرا إلى أن هناك تقدمًا ملموسًا نحو هذا الهدف.

وأكد سوناك - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا مهمة في إرسال رسالة ردع قوية إلى روسيا، قائلا "نحن مع أوكرانيا مهما كلف الأمر".

جاءت هذه التصريحات قبيل ساعات من انطلاق أعمال القمة في ليتوانيا بمشاركة زعماء الدول الأعضاء بالعاصمة "فيلنيوس".