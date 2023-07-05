وفد من الأزهر لتقديم واجب العزاء فى الطالب المتوفى أثناء أداء الامتحان بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور أحمد الشرقاوي ، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم وفضيلة الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية وفد الأزهر الشريف لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالب فراج حمدى فراج رمضان طالب الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد أولاد خليفة المتوفى إثر حادث سير أثناء عودته من الامتحان أمس الثلاثاء بدار السلام.

كما توجه الوفد للاطمئنان علي تطورات الحالة الصحية للطالب محمد نصر الدين أبو القاسم بالشهادة الثانوية الأزهرية المصاب بمستشفى سوهاج الجامعى.

وخلال الزيارة اطمئن الشرقاوي وحمادي علي الحالة الصحية للطالب المصاب من الفريق الطبي المعالج ونقلا تمنيات وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد بالشفاء العاجل للطالب ، وكان رئيس المنطقة قد انتقل أمس فور وقوع الحادث إلي جامعة سوهاج واستعرض مع فضيلة وكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة سوهاج تطورات الحالة الصحية منذ وصول مصابى الحادث للمستشفى الجامعى .

وتجدر الإشارة أن حادث السير قد أسفر عن وفاة الطالب فراج حمدى فراج رمضان وإصابة محمد نصر الدين أبو القاسم الطالبان بالشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي وذلك عند قرية الكيمان والتى تبعد أربع كليو مترات عن مقر اللجنة بدار السلام.

يذكر أن طريق قرية عرب العطيات دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج شهد وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ودراجة نارية نتج عن الحادث وفاة طالب أزهرى وإصابة أخر وذلك عقب عودتهم من أداء إمتحان اليوم بالشهادة الثانوية الأزهرية اليوم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية عرب العطيات دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة نتج إصابة م . ن . م 19 سنة بكسر مضاعف بالساق اليسرى وتم نقله لمستشفى دار اسلام امركزى، وإصابة ف . ح . ف 18 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه نزيف بالبطن وكسر مضاعف بالساق اليسرى وتوفى أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى الجامعى.

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.

وعلى جانبا اخر نعى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الطالب فراج حمدى فراج رمضان، الطالب بمعهد أولاد خليفة بلجنة دار السلام بمحافظة سوهاج، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، إثر حادث أثناء عودته من الامتحان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوب والديه، وأن يؤجرهم في مصابهم.

وتمنى وكيل الأزهر الشفاء العاجل للطالب محمد نصر الدين أبو القاسم، والذي كان مع الطالب المتوفى في نفس الحادث، ووجه فضيلته وفد من منطقة سوهاج الأزهرية لتقديم واجب العزاء في الطالب المتوفى، وللاطمئنان على الطالب المصاب، كما وجه بتأجيل امتحانات الطالب المصاب إذا استدعى الأمر لذلك.

هذا وقد أنتقل الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية فور إبلاغه بالحادث إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتابع كلل الإجراءات الخاصة بدفن الجثة وتابع أيضا الحالة الصحية للطالب الثانى المصاب ونقل تعازى فضيلة وكيل الأزهر الشريف لأسرة الطالب المتوفى.

كما قدم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خالص التعازي هاتفيا عبر الهاتف لفضيلة الشيخ عبد الجواد مدير عام بالأزهر الشريف بالمعاش عم الطالب المتوفى فراج حمدى فراج رمضان كما توجه " حمادى" لقسم الإستقبال للاطمئنان على الطالب المصاب محمد نصر الدين أبو القاسم الطالب بذات اللجنة قبيل دخوله غرفة العمليات الجراحية لتلاقى الرعاية الطبية اللازمة.