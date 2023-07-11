رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض الثانى لقسم البساتين بكلية الزراعة

دمياط معتز الشربيني

افتتح اليوم الثلاثاء، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط المعرض الثانى لقسم البساتين الذى تنظمه كلية الزراعة، بحضور الدكتور عبد الحميد السيد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان في استقباله الدكتور المتولى مصطفى سليم عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب وطالبات الكلية، حيث تفقد معرض نباتات الزينة بالكلية كمشروع تخرج نفذه طلاب وطالبات شعبة البساتين بكلية الزراعة تحت إشراف الدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة، والدكتور مصطفى ماهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الشيحة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتورة ناهد راشد رئيس قسم الخضر والزينة.

ويهدف المعرض إلى تطبيق الطلاب ما تعلموه نظريًا عن كيفية إعادة استخدام نواتج التقليم في إعداد مشتل كنواة لعمل مشروع، كما يهدف المعرض إلى تعريف الطلاب بالشعب المختلفة بكلية الزراعة و بكليات الجامعة المختلفة على نباتات الزينة بكافة أنواعها، كما تفقد معرض لبعض نباتات الخضر والفاكهة التي تم العمل على توفير المناخ المناسب لكل نوع من النباتات.

وأبدى رئيس الجامعة إعجابه بأعمال طلاب وطالبات شعبة البساتين، مثمنًا جهودهم على مدار الشهور الماضية في تنفيذ مشروعات التخرج التي تكللت اليوم بهذا المظهر الحضاري والمعرض المعبر عن أهمية شعبة البساتين وكلية الزراعة والتي تحمل على عاتقها تجميل وتشجير حرم الجامعة الجديد.