اليوم السابع
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جفاف أو حساسية.. أسباب حرقان العين في فصل الصيف

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 10:00 ص
جفاف أو حساسية.. أسباب حرقان العين في فصل الصيف جفاف العين
كتبت فاطمة ياسر

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يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالم العين خلال فصل الصيف، ويرجع السبب في هذا الأمر إلي إصابتها بمشكلة ما، ومنها الجفاف أو الحساسية، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن هذه الأمراض المسببة بحرقان في العين، وفقا لموقع "health". 

أسباب حرقان العين في الصيف

​- جفاف العين

قد يكون هذا العرض علامة علي إصابتها بالجفاف، الذي يحدث نتيجة لزيادة معدل تبخر الدموع عند ارتفاع درجة حرارة الطقس. 

- حساسية العين

الطقس الحار وانتشار الملوثات والمواد المهيجة في الهواء مثل حبوب اللقاح والغبار والأتربة تعد من أسباب الإصابة بحرقان العين الذي يتسبب في ظهور بعض الأعراض، كحرقان في العين، واحمرار، وألم والحكة. 

- عدم ارتداء النظارة الشمسية

الأشعة فوق البنفسجية المنبثعة من الشمس تعد من أسباب حرقان العين خلال فصل الصيف، وفي حالة إهمال هذا الأمر قد تتطور على المدى البعيد لأمراض خطيرة، مثل المياه البيضاء وسرطان الجفون، ولذا يجب الاهتمام بارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج المنزل خلال ساعات الشمس. 

- فرك العين

فرك العين دون غسل اليدين أتعد من أسباب حرقان العين، وتظهر أعراضه على هيئة احمرار وحرقان وتورم وحساسية تجاه الضوء وخروج إفرازات وكثرة الدموع.

وعن طرق علاج حرقان العين في الصيف فالتالي

- غسل العين بالماء الدافئ، لتنظيفها من المهيجات.
- وضع الكمادات الدافئة على العين. 
- عدم ارتداء العدسات اللاصقة.
- تجنب النظر في شاشات مثل الكمبيوتر والهاتف المحمول.
 

العين

حرقان العين

أسباب حرقان العين



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