جامعة الدلتا التكنولوجية تعلن نتيجة العام الدراسي 2023/2022

اعتمد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية نتيجة العام الدراسي 2022 / 2023، وذلك للفرق الثلاثة أولى وثانية وثالثة بجميع البرامج الدراسية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ومن جانبه، أكد كشك رئيس الجامعة، على أنه تم إعلان النتائج على الحساب الشخصى لكل طالب على موقع ابن الهيثم، مشيرًا إلى أن الطلاب الراسبين فى مقرر أو أكثر سيكون لهم دور ثان فى سبتمبر المقبل.

وتتقدم إدارة الجامعة والكلية بخالص التهانى القلبية إلى جميع الطلاب الناجحين متمنيين لهم دوام التفوق والنجاح، وحظ أفضل فى دور سبتمبر إلى الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لجميع منسوبى الجامعة من أعضاء الجهاز الإدارى والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الكنترول ورؤساء الأقسام والوكلاء، وإلى الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية، على الجهد المبذول لإعلان نتائج الفرق الثلاثة الأولى فى وقت قياسى ، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد لتحقيق التميز والنجاح.