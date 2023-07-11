اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:05 م
أكرم القصاص
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تنفيذ 36 قرار إزالة تعديات واسترداد 2004 أفدنة أملاك دولة بالوادى الجديد

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 01:04 م
تنفيذ 36 قرار إزالة تعديات واسترداد 2004 أفدنة أملاك دولة بالوادى الجديد جانب من الإزالات
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت محافظة الوادى الجديد تنفيذ 36 حالة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية واسترداد 2004 أفدنة، و3 حالات مخالفات مبانى بمساحة 500 م2 تم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بنطاق مراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود استرداد أراضى الدولة والتصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 من الإزالات؛ حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة. 
 
وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدا المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدى على أراضى وأملاك الدولة أو البناء المخالف.

 


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