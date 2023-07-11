تنزانيا تحصل على 179 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد

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حصلت حكومة تنزانيا على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 35ر179 مليون يورو توجه لدعم عمليات الموازنة العامة للدولة.

وتسلمت الحكومة التنزانية المنحة في احتفالية أقيمت بدار السلام اليوم /الثلاثاء/ بحضور رئيسة البلاد سامية صوليحو التي أشادت بمساندة الاتحاد الأوروبي لجهود الإصلاح الاقتصادي في بلادها.

وأشار بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في دار السلام إلى أن تقديم المنحة جاء في إطار اتفاقات الدعم الاقتصادي التي أبرمتها الرئيسة التنزانية مع الاتحاد الأوروبي خلال زيارتها الأخيرة لمقر الاتحاد في بروكسل في فبراير 2022 ومحادثاتها مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي أعلنت دعم الاتحاد لرؤية الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الشامل في تنزانيا للعام 2050 من خلال شرائح مساعدات مالية تقدم حتى نهاية عام 2025.

من ناحية أخرى، تراجع حجم التعاملات في البورصة التنزانية "بورصة دار السلام" خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5ر34% مسجلة 49 مليار شلن وذلك مقابل 05ر75 مليار شلن سجلها حجم تعاملات البورصة التنزانية في النصف الأول من 2022.

وعزا خبراء السوق ذلك إلى تغيرات توجهات المستثمرين وفلسفتهم المالية لتحريك أموالهم، حيث يفضلون الاستثمار في بورصات آمنة والكف عن الاستثمار في بورصات الأسواق الناشئة عالية المخاطر طمعا في الفائدة المرتفعة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي تراجع حجم التداول في البورصة التنزانية بنسبة 58% وبلغ حجم شراء الأجانب في السوق خلال النصف الأول من 2022 ما قيمته 09ر49 مليار شلن تراجع إلى 44ر20 مليار شلن خلال النصف الأول من العام الجاري.