ضبط بطاقات تموينية مخالفة فى حملة مكبرة بالإسكندرية

وقامت حملة رقابة المديرية اليوم بعدة حملات بنطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية بنطاق المنتزه بحيازته 48 بطاقة تموينية بغرض الضرب الوهمى والتربح غير المشروع من أموال الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، كما تم تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.

وتنفيذا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، بالرقابة على السوبر ماركت و المحلات و الأسواق ، شنت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة و اشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة و محمد الشافعى مفتش الإدارة من خلال حملات بنطاق الإدارة ،حيث تم ضبط محل مواد غذائية بحيازته 10 جرادل جبنة قديمة زنة الجردل الواحد 14 كجم باجمالى 140 كجم جبنة قديمة بدون بيانات ويوجد عليها حشرات وعفن 4 أكياس مخلل بدون بيانات، وتم تحرير محضرين عدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

ومن جهة أخرى استطاعت الإدارة من خلال المرور والتفتيش على المخابز البلدية بتحرير المخالفات، حيث تم تحرير محضري إنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن، تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.