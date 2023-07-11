اليوم السابع
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تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 09:40 ص
تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن ،وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 611 شاحنة و 100 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 224 شاحنة و 80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 387 شاحنة و 20 سيارة. 
 
وأكد بيان الهيئة، أن  يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس  فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل  وغادرت السفينتين امل و الحرية.
 
ويشهد ميناء نويبع تداول 1350 طن بضائع و 200 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر  2520 راكب بموانيها.
 
 
 

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