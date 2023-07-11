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تداول أسئلة امتحان الديناميكا بعد بدء اللجنة.. والتعليم تحقق

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 09:28 ص
تداول أسئلة امتحان الديناميكا بعد بدء اللجنة.. والتعليم تحقق وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تداولت صفحات الغش صور لامتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها والتحقق منها.
 
ويؤدى الطلاب امتحان مادة الديناميكا، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الديناميكا، هى إحدى فروع مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، منها مجموع درجاتها 30 درجة للديناميكا ويتضمن الامتحان سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، وتضاف درجة الطالب فيها إلى مادة الاستاتيكا والتى تصل درجتها أيضا إلى 30 درجة وأدى فيها الطلاب الامتحان بواقع سؤالين مقالى تم تخصيص 4 درجات لهما والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، مؤكدة أن إجمالى عدد الأسئلة التى تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة فى المادة 70% و30% للمستويات العليا للتفكير.
 
 وأشارت إلى أنه سيؤدى امتحان الديناميكا قرابة 98 ألف طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة.
 
 
 

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