اليوم.. قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ خدمتها لأهالى الحمراوين بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ اليوم الثلاثاء، القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها بقرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير، والتى من المقرر أن تستغرق فيها لمدة يومين اليوم وغدا بعد الانتهاء من اعمال الكشف الطبى على اهالى قرية الأمل التابعة لمدينة غارب والتى بدأت بها القوافل الأحد الماضى وكانت أول القوافل خلال الشهر الجارى.

ومن المقرر أن تنتقل القوافل العلاجية بعد الكشف على اهالى قرية الحمراوين إلى قرية المستعمرة بنفس المدينة يومين 13 و14 يوليو، ومنها إلى قرية أبو رماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم إلى مدينة حلايب يومى 17 و18 يوليو.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها يومين 19 و20 يوليو الجارى عملها بالكشف الطبى على أهالى منطقة حدربة وأدليت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك يومين 21 و22 يوليو، وتنتهى القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر فى قرية أم الحويطات بسفاجا.

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.