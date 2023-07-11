المتهمون بالتشاجر في البساتين يعترفون: "خلافات الجيرة السبب"

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

خلافات جيرة لم تهدأ، حاول الوسطاء التدخل لاحتواء الأمر بين الجيران في البساتين بالقاهرة دون فائدة، حتى تطور لمشاجرة سقط فيها عددا من المصابين، وتم ضبط المتهمين.

واعترف المتهمون بتبادل إطلاق الأعيرة النارية، بعد احتدام الخلاف بينهم، بسبب مشاكل الجيرة المتكررة، والتي تتجدد ما بين الحين والآخر.

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة التعدى على 3 أشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء محدثين إصابتهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية ورش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال المصابين قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين 4 أشخاص آخرين ، مقيمون بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة، قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب بإستخدام "سلاح نارى" نتج عنه إصابتهم المشار إليها ، ولاذو بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش و 2 سلاح أبيض وطلقات نارية مختلفة الأعيرة والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.