اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية تنظم ورش تعليم حرفى ضمن الخدمة المجتمعية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:20 م
الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية تنظم ورش تعليم حرفى ضمن الخدمة المجتمعية ورش للتعليم الحرفى
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت كنيسة يسوع الملك الأسقفية بالراس السوداء بالإسكندرية من خلال مركز دريم التابع لها مجموعة من الورش الحرفية لعدد أربعين شابًا وفتاة من المسلمين والمسيحيين فى المنطقة المحيطة، بهدف تدريبهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل مختلفة.

 

تتضمن الورش على مجموعة من الحرف مثل الحلاقة و الكوافير و صيانة الموبايل وأُسس الخياطة و كورسات للغة الإنجليزية، إذ يتوافر لكل متدرب بعد إتمامه فترة التدريب عدد من الأدوات التى تساعده على استكمال المسيرة لتصبح بداية لعمله المهنى.

 

تأتى هذه المبادرات كامتداد لمشروع معًا من أجل تنمية مصر المعنى بتنمية المهارات من خلال الورش الحرفية المختلفة والمقدمة لكل الشباب من الخلفيات المختلفة.

تدريب السيدات
تدريب السيدات

 

ورشة التعليم الحرفى
ورشة التعليم الحرفى

 

التعليم الحرفى
التعليم الحرفى

 


الكنيسه الاسقفيه

الاسكندريه

التعليم الحرفى

صيانه الموبايل

الحلاقه

الكوافير



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