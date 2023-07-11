العز الدخيلة: تمويل شراء أسهم المساهمين بالشركة من خلال قروض خارجية

كتب هانى الحوتى

قالت شركة العز الدخيلة للصلب -الإسكندرية، إن الشركة ستمول شراء أسهم المساهمين المتضررين من شطب الشركة بالبورصة المصرية اختياريًا من خلال قروض خارجية، على أن يتم تنفيذ إجراءات الشطب خلال مدى زمني لا يتجاوز 3 أشهر.

وأكدت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه ليس هناك أثر سلبي على مساهمي الشركة من قرار الشطب، حيث يحق للمساهمين غير الراغبين في الاستمرار في الشركة بعد قرار الشطب بيع أسهمهم للشركة، ومن المتوقع ألا يتعرض المركز المالي للشركة لأي تأثير سلبي نتيجة قرار الشطب.

وكانت شركة العز الدخيلة للصلب، قد أعلنت موافقة مجلس إدارة الشركة على شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة، مع شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بسعر 1250 جنيها للسهم الواحد.

وقرر المجلس على أن يكون سعر شراء أسهم المتضررين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعري 1250 جنيهًا للسهم الواحد، بما يمثل علاوة بنسبة 52.4% على السعر السوقي للسهم، وعلاوة بنسبة 38.6% على متوسط أسعار إقفال السهم خلال 3 أشهر الماضية، وعلاوة 35.1% على أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ انعقاد المجلس.

كما قرر المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أغسطس المقبل؛ للنظر في قرار الشطب الاختياري من البورصة، وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار الشركة بعد قرار الشطب.