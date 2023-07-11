اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:13 ص
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عز الدخيلة تقرر شطب أسهمها بالبورصة وتحدد 1250جنيها سعر شراء السهم من المتضررين

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 10:00 ص
عز الدخيلة تقرر شطب أسهمها بالبورصة وتحدد 1250جنيها سعر شراء السهم من المتضررين البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب، موافقة مجلس إدارة الشركة على شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة، مع شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بسعر 1250 جنيها للسهم الواحد.
 
وقرر المجلس على أن يكون سعر شراء أسهم المتضررين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعري 1250 جنيهًأ للسهم الواحد، بما يمثل علاوة بنسبة 52.4% على السعر السوقي للسهم، وعلاوة بنسبة 38.6% على متوسط أسعار إقفال السهم خلال 3 أشهر الماضية.
 
كما قرر المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أغسطس المقبل؛ للنظر في قرار الشطب الاختياري من البورصة.

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