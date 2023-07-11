العثور على جثمان غريق كليوباترا بعد هدوء الأمواج بالإسكندرية

وكان شاب فى العقد الثالث من العمر، قد لقى مصرعه غرقًا في نطاق منطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين رحلة البحث عن الغريق وسرعة انتشال الجثمان.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حالة غرق في منطقة كليوباترا، شرق المحافظة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ورجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين إلى موقع حالة الغرق بالشاطئ المشار إليه.

بالانتقال والفحص، تبين غرق شاب يدعى محمد عماد دخيل، 25 سنة لقى غرقه أمام فندق الحرم عند نفق كليوباترا.

وبسؤال شهود العيان، تبين أنه تسلل إلى البحر على الرغم من عدم وجود شاطئ في تلك المنطقة على الرغم من تحذيرات ارتفاع الأمواج.

ودعا الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، غواصين الخير وبالاخص غواصين الإسكندرية سرعة التوجه إلى منطقة الغرق للبحث عن جثمان الغريق.