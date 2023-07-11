السيطرة على حريق اندلع بسيارة داخل مصنع لتعبئة الغاز بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع بكابينة سيارة نقل داخل المصنع تعبئة الغاز نطاق مركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية.
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع غاز بمدينة أبوحماد وأنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد إلى موقع البلاغ، وقوات الحماية المدنية، فيما هرع مرفق الإسعاف تحسبا لوقوع اصابات.
وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق بكابينة نتيجة حدوث شرز فى الوصلات الكهربائية بالسيارة النقل داخل المصنع داخل المصنع، وأسفر الحريق عن اصابة مواطن بحالة اختناق، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.
السيطرة على حريق اندلع بسيارة داخل مصنع لتعبئة الغاز بالشرقيةالثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:00 م
الحماية المدنية- أرشيفية
الشرقية فتحية الديب
تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع بكابينة سيارة نقل داخل المصنع تعبئة الغاز نطاق مركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية.
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع بكابينة سيارة نقل داخل المصنع تعبئة الغاز نطاق مركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية.
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