اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:44 م
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السيطرة على حريق اندلع بسيارة داخل مصنع لتعبئة الغاز بالشرقية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:00 م
السيطرة على حريق اندلع بسيارة داخل مصنع لتعبئة الغاز بالشرقية الحماية المدنية- أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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 تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع بكابينة سيارة نقل داخل المصنع تعبئة الغاز نطاق مركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع غاز بمدينة أبوحماد وأنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد إلى موقع البلاغ، وقوات الحماية المدنية، فيما هرع مرفق الإسعاف تحسبا لوقوع اصابات.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق بكابينة نتيجة حدوث  شرز فى الوصلات الكهربائية بالسيارة النقل داخل المصنع داخل المصنع، وأسفر الحريق عن اصابة مواطن بحالة اختناق، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

 


الشرقية

الحماية المدنية

مصنع غاز

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مركز ابوحماد



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