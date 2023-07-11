السجن 15 عامًا لعامل قتل شقيقه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.ح.ح" عامل بالسجن 15 سنة لاتهامه بقتل شقيقه بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام المتهم بالتعدى على شقيقه المجنى عليه بسلاح، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.