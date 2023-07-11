السجن المؤبد لمتهم بالاتجار فى الهيروين والشابو بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.ع.ح "عامل بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين الشابو بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والشابو على نطاق واسع وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.