السجن المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر فى الهيروين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.ا.ص "عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية بدائرة مركز أخميم عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.