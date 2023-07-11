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السبت المقبل.. فتح باب الترشح على منصب عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:00 ص
السبت المقبل.. فتح باب الترشح على منصب عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء ومعاهد جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عن فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمني لشغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إذ يبدأ فتح باب الترشح يوم السبت المقبل 15 يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 20 من نفس الشهر.
 
وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الآثارأنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:
 
1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات. 
 
2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".
 
3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.
 
4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية. 
 
5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".
 
6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
 
7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة
 
8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى. 
 
وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

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