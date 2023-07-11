اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:32 م
أكرم القصاص
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الرئيس الأوكراني يصل إلى ليتوانيا للمشاركة في فعاليات قمة الناتو

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:27 م
الرئيس الأوكراني يصل إلى ليتوانيا للمشاركة في فعاليات قمة الناتو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة فيلنيوس الليتوانية، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

 

وقال سيرجي نيكيفوروف السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، للصحفيين الذين حضروا قمة الناتو: "لقد وصل الرئيس إلى فيلنيوس".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

 

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، في وقت سابق، أن زيلينسكي سيحضر عشاء قادة الناتو الليلة، والاجتماع الافتتاحي لمجلس الناتو وأوكرانيا غدا.

 

وتعقد قمة الناتو في مدينة فيلنيوس بليتوانيا في 11-12 يوليو الجاري، وخلال القمة تتوقع أوكرانيا الحصول على ضمانات أمنية واضحة وتخطيط آفاق بشأن عضويتها في الحلف.

 


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