الداخلية تضبط 21 بندقية فى حملات أمنية بأسيوط

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة قسمى شرطة (أول وثان أسيوط).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (42) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (9 بنادق آلية –

12 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 19 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (36 متهم "لعدد 25 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود فى ضبط عدد (19) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (23 متهم "لعدد 18منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (458) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.