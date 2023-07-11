اليوم السابع
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الداخلية تسيطر على مشاجرة وتضبط أطرافها فى القاهرة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:05 م
الداخلية تسيطر على مشاجرة وتضبط أطرافها فى القاهرة مشاجرة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على مشاجرة بالبساتين وضبط طرفيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين.
 
بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شخصين "مصابان برش خرطوش" تم نقلهما لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، و3 آخرين "أحدهم مصاب بجرح طعنى بالصدر" وتم نقله لإحدى المستشفيات"، وبحوزة الآخران "2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار" بسبب خلاف الجيرة فيما بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة، وسلاح أبيض "سكين" تم التخلص منه بإلقائه بالطريق العام، ونتج عن ذلك الإصابات المُنوه عنها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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