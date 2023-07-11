الجيش الروسي يشن هجوما مضادا على محور كراسني ليمان

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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن الجيش الروسي شن خلال اليومين الماضيين هجوما مضادا على محور كراسني ليمان، وتقدم بعمق 1.5 كيلومتر وكيلومترين على طول الجبهة.

وقال الوزير الروسي -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "على محور كراسني ليمان، صدت مفارز هجومية من كتائب البنادق الآلية 15 و21 التابعة لمجموعة الوسط، هجوما لسرية مشاة آلية تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة كارمازينوفكا، وبعد أن دمرتها، شنت الوحدات الروسية هجوما مضادا، وتقدمت بعمق 1.5 كيلومتر وعلى طول الجبهة كيلومترين".

وأضاف "منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر نظام كييف أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة".