التيك توكر العالمي "نويل" يرقص على ضفة قناة السويس ببورسعيد.. صور

قدم التيك توكر العالمى "نويل روبنسون"، عرضا راقصا، فى ساحة مصر، إحدى الأماكن السياحية المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس، و ميناء بورسعيد السياحي خلال تواجده بها أثناء زيارته للمحافظة وسط حفاوة استقباله من قبل الأهالى.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، رقصة التيك توكر الشهير وحوله عدد من اصدقائه المصريين من محافظة بورسعيد، وتفاعل معه كل الحضور.

كما هتف التيك توكر الألمانى الشهير "نويل روبنسون"، بإسم محافظة بورسعيد خلال زيارته لها وسط العشرات من أهالى المحافظة الذين تجمعوا حوله للترحيب به والنقاط الصور الفوتوغرافية التذكارية له ومقاطع الفيديو أيضا.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، الهتاف الحماسى باسم بورسعيد التيك توكر نويل، وقام العديد من الأهالى البلوجر البورسعيدية بتصوير مقاطع فيديو بث مباشر له وهتفوا معه بإسم المحافظة وسط سعادة الجميع، وذلك خلال تواجده فى ساحة مصر احد الأماكن السياحية بحى الشرق والمطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس.

وفوجئ رواد وبائعى سوق الأسماك الجديد ببورسعيد، بوجود التيك توكر الألمانى الشهير نويل روبنسون، خلال رحلاته المستمرة بالمحافظات المصرية.

وتجاوب الحضور مع التيك التوكر الألمانى الشهير، بالتصفيق الحاد والرقص على النغمات التى يرقص عليها نويل روبنسون.

وكانت الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، استضافة ببرنامج "معكم منى الشاذلى"، التيك توكر الألمانى الشهير نويل روبنسون، فى حلقة مميزة وخاصة، والذى قال: بدأت بالرقص فى غرفتى وقمت بعمل مقاطع فيديو وبعد مرور بعض الوقت وجدت أنه من الجيد أن تفعل شيئا لا أحد يفعل مثله.

وأضاف نويل روبنسون خلال لقاءه ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، الكثير من الناس يرقصون فى أماكن عامة، حيث بدأت الرقص فى الأماكن العامة والتفاعل مع الناس.

وأكد نويل روبنسون، فكرتى أن أرسم الإبتسامة على وجوه الناس وإسعادهم، مشيرا إلى أن أول فيديو انتشر بسرعة صورته وكان شعرى مغطى وكنت أرقص مع الشرطة وتوجهت نحو الشرطة لكى أرقص معهم وهذا التصرف غير مسموح به، لكننى فعلتها ببساطة ورقصت معهم وأعجبوا بما فعلت وكانوا يضحكون، وكان هذا هو أول فيديو انتشر لى بشكل كبير وبدأ الناس ينتبهون لى، ومنذ ذلك الحين بدأت أرقص فى كل مكان امام الجميع وهكذا بدأ الأمر كله.

وقال التيك توكر الألمانى الشهير نويل روبنسون، والدى من نيجيريا أفريقى ذو بشرة سمراء، ووالدتى من ألمانيا وهى شقراء وعيناها زرقاء، ونشأت فى ميونخ بألمانيا، مع ثقافتين، وتربيت وسط الكثير من الراقصات والموسيقى، لكننى لم أكن أرقص فى ذلك الحين.

ولفت نويل روبنسون، نشأت مع الكثير من الموسيقى بسبب تعدد الثقافة، وفى ألمانيا كنت ألعب الكرة، وأنا صغير كنت أرغب أن أصبح لاعب كرة قدم.

وأكد نويل روبنسون، أشعر بقليل من الحزن عندما أشاهد مباريات كرة القدم، لأننى لست لاعبا، ولكن لا توجد مشكلة الآن، لافتا إلى أنه كان فى عمرالـ 16، عندما بدأ الرقص، والآن عمره 21 عاما.

وقال التيك توكر الألمانى، بدات الرقص، وعمرى 16 عاما، واكتشفت أنه شغفى ولا أريد أن أفعل أى شئ آخر، لافتا إلى أنه يعيش فى ألمانيا، ولكنه موجود فى كل مكان، ويسافر لجميع أنحاء العالم، وإلى كل البلاد لذلك "تجديننى فى كل مكان، ولكننى أعيش فى ألمانيا".