الانتهاء من توزيع 7 آلاف و500 كيلو لحوم بـ66 قرية فى محافظة المنوفية

انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من توزيع 7 آلاف و500 كيلو لحوم بلدى تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر أشمون بعزبة لمعى بمركز أشمون، وذلك تحت إشراف الطب البيطرى، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

وأكد إمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع، حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة المنوفية.