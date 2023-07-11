الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحبط ترويج 50 طربة حشيش بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، القبض على تاجر مخدرات وربة منزل قبل ترويجهما كمية كبيرة من المواد المخدرة على عملائهما بدائرة مركز أبو حماد.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام كل من " هيثم ن "31 سنة عاطل مقيم مركز الإبراهيمية، وسبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم القضية 687 لسنة 2020 جنايات الابراهيمية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3692 جنايات الإبراهيمية لسنة 2023، و" نجلاء ف " 43 سنة مقيمة الإبراهيمية بالتردد على دائرة مركز أبو حماد، الاتجار فى المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع وترويجه على عملائهما

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطهم بكمين أعد لهما بالقرب من كوبرى الشباب، أثناء استقلالهما السيارة رقم 1424 ملاكى، بحوزتهما 50 طربة حشيش تزن 5 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول.

وتبين حيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها والهواتف للاتصال بعملائهما وعقد الصفقات والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين