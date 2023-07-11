الأرصاد للمواطنين: لا تتعرضوا لأشعة الشمس المباشرة لتجنب الإجهاد الحرارى

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، لافتة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات يزيد من الإحساس بالأجواء وقد يصيبك بالإجهاد الحرارى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة والتى تزيد من الحرارة المحسوسة عن المقاسة فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.