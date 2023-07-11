اعرف كيف تؤثر أمعاؤك على وظائف الكبد والصحة العقلية

كتبت ميرفت رشاد

جسم الإنسان عبارة عن شبكة مذهلة من الأعضاء المترابطة، أحد الروابط محور الأمعاء والكبد والدماغ عبارة عن شبكة معقدة ، وتلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة وضمان عمل أجسامنا بشكل صحيح ، سلطت الأبحاث الناشئة الضوء على التأثير الكبير لصحة الأمعاء على وظائف الكبد والصحة العقلية، وإليك بعض الطرق التي توضح كيف تؤثر صحة الأمعاء والكبد والدماغ على وظائف بعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض من أجل الأداء السليم، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

صحة الأمعاء ووظائف الكبد:

أ. الحاجز المعوي: تعمل القناة الهضمية كحاجز وقائي ، مما يسمح بامتصاص العناصر الغذائية مع إبعاد المواد الضارة، عندما تكون القناة الهضمية غير صحية ، فقد يصبح هذا الحاجز ضعيفًا ، مما يسمح للسموم والبكتيريا بالدخول إلى الكبد، هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب ويؤثر سلبا على وظائف الكبد.

ب. توازن الجراثيم: أمعائنا هي موطن لتريليونات البكتيريا التي تشكل ميكروبيوتا الأمعاء، عندما يكون هناك خلل في هذه البكتيريا يمكن أن يسبب مشاكل للكبد، يمكن أن يؤدي اختلال توازن بكتيريا الأمعاء إلى حدوث التهاب ويؤثر على صحة الكبد.

ج. تنظيم حمض الصفراء: تلعب بكتيريا الأمعاء أيضًا دورًا في تنظيم استقلاب حمض الصفراء، عندما يكون هناك خلل في القناة الهضمية ، يمكن أن يغير تكوين الأحماض الصفراوية، يمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى خلل في وظائف الكبد والتهاب وأمراض الكبد.

صحة القناة الهضمية والعافية العقلية:

أ. التواصل بين الدماغ والأمعاء: تمتلك القناة الهضمية والدماغ طريقة فريدة للتواصل من خلال مسارات مختلفة ، بما في ذلك الجهاز العصبي والمواد الكيميائية، غالبًا ما يشار إلى هذا الاتصال باسم محور القناة الهضمية، عندما تكون القناة الهضمية غير صحية ، يمكنها إرسال إشارات إلى الدماغ تؤثر على الحالة المزاجية والعواطف والصحة العقلية.

ب. إنتاج السيروتونين: من المثير للاهتمام معرفة أن 90٪ من السيروتونين ، وهو ناقل عصبي يؤثر على الحالة المزاجية ، يتم إنتاجه في القناة الهضمية. تعزز القناة الهضمية إنتاج مادة السيروتونين ، والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الصحة العقلية، على العكس من ذلك ، يمكن أن تؤدي القناة الهضمية غير الصحية إلى انخفاض إنتاج السيروتونين وربما تساهم في حالات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب.

ج. الالتهاب والصحة العقلية: يمكن أن يؤثر الالتهاب في القناة الهضمية على الجسم كله ، بما في ذلك الدماغ يرتبط الالتهاب المزمن ، الذي غالبًا ما يرتبط بسوء صحة الأمعاء ، باضطرابات الصحة العقلية، قد يكون للحد من التهاب الأمعاء من خلال تحسين صحة الأمعاء تأثير إيجابي على الصحة العقلية.

وظائف الكبد والعافية العقلية:

تمامًا مثل محور الأمعاء والدماغ والأمعاء والكبد ، فإن محور الكبد والدماغ عبارة عن شبكة اتصال معقدة ومعقدة بين الكبد والدماغ ، وتلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة العامة والتوازن، يتضمن هذا المحور التدفق ثنائي الاتجاه للإشارات والجزيئات ، بما في ذلك الهرمونات والسيتوكينات والناقلات العصبية يتواصل الكبد ، كعضو استقلابي مركزي، مع الدماغ لتنظيم توازن الطاقة ، وأيض الجلوكوز ، واستقلاب الدهون ، وعمليات إزالة السموم على العكس من ذلك، يؤثر الدماغ على وظائف الكبد من خلال المسارات العصبية والهرمونية ، مما يؤدي إلى تعديل الالتهاب الكبدي والتجدد وإنتاج الصفراء، يمكن أن يساهم الخلل الوظيفي أو عدم التوازن في محور الكبد والدماغ في العديد من الاضطرابات الأيضية والأمراض التنكسية العصبية والحالات النفسية ،

يعد فهم محور الأمعاء والكبد والدماغ أمرًا حيويًا في التعرف على التأثير العميق لصحة الأمعاء على وظائف الكبد والصحة العقلية، من خلال تعزيز صحة الأمعاء من خلال التغذية السليمة ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وتقليل التوتر، يمكننا دعم صحة الكبد وتحسين نتائج الصحة العقلية.