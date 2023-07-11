اعترافات قاتل سائق ببني سويف: "طمعت في عربيته فتخلصت منه"

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

الطمع دفع عامل للتخطيط لقتل سائق لسرقة سيارته، حيث أوهمه برغبته في السفر لمحافظة أسوان برفقته، وفي الرحلة انقض عليه وقتله في محافظة بني سويف، وتخلص من جثته بالزراعات وسرق متعلقاته الشخصية وهرب لأسوان.

واعترف القاتل بعد القبض عليه بارتكابه للجريمة طمعا في سيارة المجني عليه وفي بعض المتعلقات الشخصية، إلا أن الشرطة بددت أحلامه وضبطته.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة شخص بأحد الأراضي الزراعية بدائرة المركز مصاب بطعنات متفرقة بالجسم.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (سائق بإحدى شركات النقل الخاصة - مقيم بالقاهرة) وأن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بالجيزة) وأنه متواجد بمنزل شقيق طليقته بمحافظة أسوان.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكن (شقيق طليقته بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بدافع سرقة سيارة المجنى عليه، فعقد العزم على التخلص من المجنى عليه والإستيلاء على سيارته والتوجه بها لمدينة أسوان ثم بيعها.. وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لمدينة أسوان ثم قام بمغافلته والتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته وإستولى على السيارة ومتعلقات المجنى عليه ولاذ بالهرب وأرشد عن (عدد 2 سلاح أبيض إحداهما المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") وكذا (السيارة الملاكى - حافظة نقود - الهاتف المحمول "المستولى عليهم").