وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت العديد من الطرق والمباني في ولاية "هيماشال براديش"، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت في وقت سابق أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان البعض، ذلك في الوقت الذي توقع فيه مسئولو الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار في ولايات "هيماشال براديش" و"أوتارانتشال" و"البنجاب" و"هاريانا" و"جامو وكشمير" و"راجستان" و"نيودلهي" والمناطق المجاورة لها خلال الأيام المقبلة.