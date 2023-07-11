اختفاء طائرة هليكوبتر وعلى متنها 6 أشخاص فى نيبال

وكالات الأنباء

قال مسؤول حكومى، اليوم الثلاثاء، إن طائرة هليكوبتر كانت تقل 6 أشخاص بينهم 5 مكسيكيين فُقدت فى نيبال.

وأضاف تيكنات سيتولا المسؤول فى مطار كاتمندو لـ"رويترز"، أن الطائرة كانت تحمل 5 مكسيكيين وطياراً نيبالياً.

من جهتها أفادت تقارير إعلامية فى نيبال اليوم الثلاثاء، بفقدان طائرة هليكوبتر كانت تقل على متنها سياحًا أجانب، وذلك في منطقة جبل إيفرست.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن جهود البحث جارية في الوقت الحالي بمشاركة مروحية أخرى في الجو وقوات من الشرطة والجنود على الأرض.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من الأمور الشائعة تأخير الرحلات الجوية وتغيير المسارات خلال فترة الرياح الموسمية وسط هطول أمطار غزيرة.

وقد انتهى موسم السياحة وتسلق الجبال في مايو الماضي مع بداية موسم الأمطار وانخفضت أعداد الرحلات السياحية إلى الجبال في هذا الوقت من العام نظرا لعدم وضوح الرؤية والأحوال الجوية غير المتوقعة.