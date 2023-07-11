اليوم السابع
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إيطاليا تعيش أكثر أسابيع العام حرارة مع موجة حر شديدة وعواصف قوية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:39 ص
إيطاليا تعيش أكثر أسابيع العام حرارة مع موجة حر شديدة وعواصف قوية ارتفاع درجات الحرارة
فاطمة شوقى

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حذر هيئة الأرصاد الجوية الإيطالية "الميتيو" على موقعها الإلكترونى من موجة حر شديدة تواجه إيطاليا مع عواصف قوية تهدد مناطق حبال الألب، وهى التى تستمر حتى 13 يوليو، وهو ما ينذر المخاوف من وقوع حوادث.

 

وأشارت الهيئة إلى أن خبراء الطقس أكدوا أن موجة الحر فى إيطاليا ناجمة عن وصول الإعصار الذى يطلق عليه "سيربيروس"، وهى مصحوبة بعواصف قوية.

 

وأكدت "فى الأيام المقبلة، نتيجة الإعصار الأفريقى المضاد، "سنصل إلى الذروة"، مع زيادة أكبر فى مستوى الحرارة، من الشمال إلى الجنوب، يرافقه "تبادل نادر للهواء، وما يترتب على ذلك من زيادة فى معدل الرطوبة".

 

وأوضحت الوكالة أن فى بعض الأماكن ستتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، محذرة أن الاسابيع المقبلة ستعيش إيطاليا أكثر أسابيع العام حرارة لأن كتلة الهواء الحارق ستتوسع مع بعض البلدان الأفريقية بالإضافة إلى وسط وجنوب أوروبا.

 

من ناحية أخرى، وكما تنبأ المختصون، فإن "الإحساس بالحرارة سيتفاقم طوال الفترة مع وصول رمال الصحراء التى ستصل من الصحراء، معلقة على علو شاهق والتى ستكون مسؤولة عن سماء بيضاء سوف تخفى الشمس".


ايطاليا

موجة الحر

اوروبا

ارتفاع درجات الحرارة

تغير المناخ



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