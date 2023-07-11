إصابة 3 مواطنين فى انقلاب سيارة بالصحراوى الغربى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الطريق الصحراوى بمدخل غرب الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 3 مواطنين في إنقلاب سيارة ملاكي ، وتم نقل المصابين لمستشفي حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت غرب الأقصر،لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على مدخل الطريق الصحراوى غرب الأقصر، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وجروح، وتم نقلهم لمستشفي حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان أصيب 4 مواطنين بينهم سيدة فى حادث تصادم وقع بين مركبة توك توك ودراجة نارية بمدخل مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت غرب الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة إسعاف الأقصر يفيد بإصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين مركبة توك توك ودراجة نارية، وذلك على مدخل مدينة أرمنت غرب المحافظة، وهم كل من "عبد المطلب أحمد النوبى" 65 سنة، و"عبد القادر أبو بكر أحمد" 23 سنة، و"حسين أحمد يونس" 21 سنة، و"وفاء عبد المطلب أحمد" 17 سنة، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت غرب الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.