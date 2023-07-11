إصابة 16 عاملًا فى حادث تصادم على طريق جمصة الدولى فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أصيب 16 عاملًا بحادث تصادم على الطريق الدولي بجمصة أمام إسعاف الكسارة، في الدقهلية، وذلك بعد اصطدام سيارة ربع نقل تحمل العمال مع سيارة نقل أخرى، ما أدى إلى انقلابها.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من شركة النجدة إلى مأمور قسم جمصة ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل واخري على الطريق الدولي أمام إسعاف الكسارة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة العام .

وجار تحرير محضر بالحادث، والعرض على النيابة العامة التى طلبت من الفحص الفني معاينة الحادث، وعمل تقرير عن المتسبب فى الحادث