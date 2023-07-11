إصابة عامل بطلق نارى بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض بدار السلام فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عامل محول من المستشفى المركزى لدار السلام مصابا بطلق نارى خرطوش بكف اليد اليمنى عقب قيام نجل عمه بالتعدى عليه بسلاح نارى غير مرخص كان بحوزته؛ بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض بدائرة مركز شرطة دار السلام.

ترجع الواقعة عقب تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة بين شخصين بدائرة المركز ووجود مصاب بطلق خرطوش وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بوصول المدعو عبد الرحيم م ا س 27 سنة عامل ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى محولا من مستشفى دار السلام المركزي مصاباً "برش خرطوش بكف اليد اليمني"، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصاب اتهم نجل عمه المدعو أحمد ا ا س 23 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض آلت إليهما بالميراث بجوار منزليهما.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.